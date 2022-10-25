للجنسين.. وزارة الدفاع تُعلن عن وظائف عسكرية شاغرة

أعلنت وزارة الدفاع عبر موقعها الرسمي “بوابة التوظيف” عن توفر وظائف عســكرية شاغرة، للجنسين (ذكور وإناث)، في عددٍ من التخصصات، للعـمل في إدارات ووحدات الوزارة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

وذكرت الوزارة، عبر موقع الدوينات القصيرة تويتر، أنها فتحت الباب أمام جمـيع التخـصصات العلمية والمهنية، حيث أكدت هناك عددًا من الوظائف الشاغرة التي تبحث فيهما عن كفاءات مميزة لشغلها خلال الفترة المقبلة.

وأشارت وزارة الدفاع، أن الوظائف المتاحة للتعيين هي على النحو التالي رتب جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، ورقيب”، كما أكدت أن التقديم مُتاح عبر بوابة القبول الموحد اعتبارًا من يوم 5 ربيع الآخر 1444 هجريًا.

وللتقديم في وظائف وزارة الدفاع يُرجى التسجيل عبر الرابط التالي: (أضغط هنا)