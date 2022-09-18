للحفاظ على صحة قلبك ننصحك بالتعرف على بعض الاطعمة الهامة التي تقوي عضلة القلب

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إن المحافظة على نظام غذائي صحي يحتوي على الفاكهة والخضروات سوف يساعد في تقليل الإصابة بمرض القلب والكثير من الأشخاص يسألون ما هي أهم أطعمة تقوي عضلة القلب تعرف معنا عزيزي القارئ في هذا المقال على الأطعمة الصحية المناسبة للحفاظ على صحة القلب

أطعمة تقوي عضلة القلب الأسماك الدهنية تحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 مثل السلمون والتونة والماكريل وبالتالي فهي تساعد على الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب

المكسرات المكسرات الصحية التي تحتوي على سعرات حرارية قليلة مثل اللوز تساعد بشكل كبير على تقوية عضلة القلب وتجعلك تشعر بالشبع، وأيضاً الجوز يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضارة والدهون الثلاثية وخفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات

التوت يحتوي التوت على خصائص مضادة للأكسدة والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة القلب

البذور مثل بذور الكتان التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية والألياف وعناصر الإستروجين النباتية التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب

الشوفان يحتوي الشوفان على عناصر غذائية مفيدة لصحة القلب ويمكنك تناوله عن طريق تحميص الشوفان أو وضعه على الزبادي أو السلطة أو إضافته إلى اللبن

البقوليات البقوليات مثل الفاصوليا والعدس والفاصوليا السوداء غنية بالألياف وفيتامين ب وغيرها من العناصر المفيدة لصحة القلب

الحبوب الكاملة تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير والأرز يساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم وضغط الدم وكذلك انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب

الأفوكادو الأفوكادو يحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة الأحادية والبوتاسيوم وقد يساعد في خفض الكوليسترول وضغط الدم وبالتالي الحماية من خطر الإصابة بأمراض القلب

الشوكولاتة الداكنة الشوكولاتة الداكنة تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة مثل الفلافونويد والتي قد تقلل من خطر الإصابة بتجلط الشرايين وأمراض القلب التاجية

الطماطم تناول الطماطم قد يساعد في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

الثوم خصائص الثوم الصحية تساعد في تقليل ضغط الدم والكوليسترول وقد يساعد أيضاً في منع تكوين جلطات الدم

زيت الزيتون زيت الزيتون غني بالمواد المضادة للأكسدة والدهون غير المشبعة والتي تساعد في تقوية عضلة القلب

سمك السلمون يحتوي السلمون على أوميجا 3 وهي عناصر مفيدة لصحة القلب ولذلك فهو من أهم أطعمة تقوي عضلة القلب

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت يحتويان على فيتامين ج والذي بساعد في الحفاظ على صحة القلب

البطاطا البطاطا غنية بالبوتاسيوم ويمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وتقلل من الإصابة بأمراض القلب

الرمان يحتوي الرمان على عناصر مضادة للأكسدة والتي تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

التفاح يحتوي التفاح على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساعد في تقليل الكوليسترول الضار في الدم وحماية القلب والأوعية الدموية

: 7 نصائح للحصول على قلب صحي أطعمة تقوي عضلة القلب من الخضروات الخضروات الورقية تلعب دوراً هامأ في الحفاظ على صحة القلب حيث أنها غنية بفيتامين K والتي يمكن أن تساعد في تقليل ضغط الدم وتحسين وظيفة الشرايين، لذا فتناول كميات كبيرة من الخضروات الورقية يساعد في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب وتشمل هذه الخضروات الآتي:

اللفت

الكرنب

الخردل

الخس

البروكلي

الخرشوف

السبانخ

نصائح للحفاظ على صحة القلب

الإقلاع عن التدخين حيث أن التدخين من أخطر العوامل التي تزيد نسبة الإصابة بأمراض القلب

تناول نظام غذائي صحي خالي من الدهون والسكريات

التحكم في مستويات الكوليسترول

السيطرة على التوتر والانفعالات

ممارسة التمرينات الرياضية تنشط الجسم وتقلل خطر الإصابة بالسكتة القلبية

الحفاظ على الوزن الصحي

الحصول على قدر كافي النوم

في نهاية المقال بعد أن تعرفت عزيزي القارئ على أهم أطعمة تقوي عضلة القلب وعرفت الأطعمة المفيدة للحفاظ على صحة القلب يجب عليك اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على صحة قلبك