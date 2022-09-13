أبرز الموادأهم الاخبارمحليات
أخر الأخبار

للطلاب والطالبات.. تنبيه عاجل من منصة مدرستي

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 سبتمبر 2022 - 8:28 مساءً
منصة مدرسي
منصة مدرسي

المناطق ـ متابعات

وجهت منصة مدرستي، اليوم الثلاثاء، تنبيها هاما للطلاب والطلبات، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” مؤكدة ضرورة تفعيل مزايا كتب المقررات الرقمية، وتوظيفها في مهارات الاستذكار والمراجعة.

وأكدت أن وزارة التربية والتعليم وفرت جميع الكتب الدراسية، بصيغة PDF  تمكن الطلاب من الاطلاع على الكتاب وتدوين الملاحظات بسهولة، كما توفر المرونة في استخدام الكتاب الرقمي بواسطة أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

ما هي مميزات الكتب الدراسية الرقمية؟

في إجابتها على هذا السؤال، قالت منصة مدرستي، إنها تمكن الطالب من حمل الكتاب في كل مكان، وتوغر المرونة والاستفادة منها في أي وقت وعبر أي جهاز، وحفظ ومشاركة الملاحظات.

Advertisements
منصة مدرستي
Advertisements

كما تسهم الكتب الرقمية في الحفاظ البيئة واستدامة المواد، وتساعد في تحديد المعلومات الأكثر أهمية، وكتابة الملاحظات والتعديل عليها، وكذلك الخرائط الذهنية.

أخبار قد تهمك

 

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 سبتمبر 2022 - 8:28 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

زر الذهاب إلى الأعلى
Advertisements

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock