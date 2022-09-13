للطلاب والطالبات.. تنبيه عاجل من منصة مدرستي

المناطق ـ متابعات

وجهت منصة مدرستي، اليوم الثلاثاء، تنبيها هاما للطلاب والطلبات، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” مؤكدة ضرورة تفعيل مزايا كتب المقررات الرقمية، وتوظيفها في مهارات الاستذكار والمراجعة.

وأكدت أن وزارة التربية والتعليم وفرت جميع الكتب الدراسية، بصيغة PDF تمكن الطلاب من الاطلاع على الكتاب وتدوين الملاحظات بسهولة، كما توفر المرونة في استخدام الكتاب الرقمي بواسطة أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

ما هي مميزات الكتب الدراسية الرقمية؟

في إجابتها على هذا السؤال، قالت منصة مدرستي، إنها تمكن الطالب من حمل الكتاب في كل مكان، وتوغر المرونة والاستفادة منها في أي وقت وعبر أي جهاز، وحفظ ومشاركة الملاحظات.

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كما تسهم الكتب الرقمية في الحفاظ البيئة واستدامة المواد، وتساعد في تحديد المعلومات الأكثر أهمية، وكتابة الملاحظات والتعديل عليها، وكذلك الخرائط الذهنية.