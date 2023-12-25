للمرة الأولى خارج فرنسا.. “ميبكوم” يعلن المشاركة في “فومكس” الرياض فبراير المقبل

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أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض مستقبل الإعلام “فومكس” الذي يأتي ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام، مشاركة السوق الدولي للإنتاج المشترك والمحتوى الترفيهي “ميبكوم” في معرض “فومكس” خلال الفترة من 19 حتى 21 فبراير 2024 في الرياض.

وتأتي مشاركة مهرجان “ميبكوم” الذي يقام سنوياً في مدينة كان الفرنسية، ويعتبر أكبر تجمع عالمي في المجال، بمشاركة أكثر من 100 دولة، تأكيداً على أهمية المنتدى السعودي للإعلام وما يصاحبه من فعاليات على المستوى الدولي، حيث يشهد “ميبكوم” سنوياً حضور أكثر من 11 ألف مشارك من نحو 100 دولة.

من جهته أكد مدير سوق “ميبكوم” للتلفزيون في منطقة الشرق الأوسط باسل حجار أن المشاركة الأولى للمهرجان خارج فرنسا جاءت في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام تقديرًا للحدث الذي يعد الأهم على خارطة الإعلام في المنطقة، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل حاضنة لمجموعة بارزة من العلامات الإعلامية البارزة في المملكة والشركات والقطاعات الإنتاجية، مضيفًا “وقد بات هذا المنتدى والمعرض محطة أساسية للعديد من شركات الإنتاج والموزعين في الشرق الأوسط”.

من جهتها قالت مديرة الشرق الأوسط وأفريقيا في “ميبكوم” باسكال لاليماند: أشعر بالسعادة لانطلاقة المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام “فومكس” الذي يشهد نموًا وتطورًا متزايدًا كل عام مع العديد من المشاركات العربية والشرق أوسطية.

وأشادت لاليماند بالمستوى الراقي لتنظيم المنتدى السعودي للإعلام الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، خاصة على صعيد الإنتاج الدرامي والجانب الفكري.

يذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تنظم معرض مستقبل الإعلام في نسخته الثانية، ترسيخاً لمكانة الرياض كحاضنةً للهوية الإعلامية والاتصالية الدولية، بما يؤكد المستهدفات الريادية التي تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيقها، في مختلف المجالات، بوصفها قائدة الحضارة المستقبلية، اتساقًا مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وتشهد النسخة الثانية من المعرض مشاركة أكثر من 200 عارض من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في مجال صناعة وإنتاج المحتوى الإعلامي بالتزامن مع فعاليات المنتدى السعودي للإعلام والذي تقام خلاله العديد من الفعاليات الإعلامية الرائدة حيث يحمل المنتدى والمعرض شعار “الإعلام في عالم يتشكل”.