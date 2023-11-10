للمرة الثانية .. مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة يحصل على تجديد اعتماد «CBAHI»

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حصل برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة على تجديد اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «CBAHI»، للمرة الثانية ولمدة ثلاثة أعوام مقبلة، بعد اجتياز متطلبات ومعايير الجودة والسلامة المعتمدة من المركز.

ويأتي هذا الاعتماد تأكيدًا على جهود الخدمات الطبية في وزارة الداخلية المستمرة وحرصها على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة لمنسوبي الوزارة وذويهم وتطبيق أفضل المعايير العالمية والمحلية، لنظم المعالجة والخدمة الصحية والإجراءات الإدارية، التي تهدف إلى تسهيل سير العمل وخدمة المرضى والمراجعين بفاعلية كبيرة ومستوى عالٍ.