للمعلمين والمعلمات.. طريقة تحضير إلكتروني نموذجي في منصة مدرستي

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نشر الخبير في الشأن التعليمي، عبدالرحمن الشهري طريقة نموذجية لتحضير إلكتروني في منصة مدرستي.

وقال الشهري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: للمعمل والمعلمة إليكم طريقة تحضير إلكتروني نموذجي في منصة مدرستي خطوات سهلة وبسيطة”.

وأشار الشهري، إلى أنه يمكن معرفة تفاصيل تحضير إلكتروني نموذجي في منصة مدرستي من خلال الرابط التالي

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وفي وقت سابق، نشرت منصة مدرستي، توضيحا حول خطوات حفظ الدرس بعد إعداده على المنصة.