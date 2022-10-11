للمواطنين.. «أرامكو روان للحفر» تعلن توفر وظائف شاغرة

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، التخصصات للعمل في عدة مدن.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح فقط للمواطنين، وذلك وفق التفاصيل التي أعلنتها الشركة عبر الموقع الإلكتروني.

المسميات الوظيفية:

1- أخصائي أمن المعلومات

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في علوم الحاسب مع خبرة في عملیات تقنية المعلومات ومجالات الأمان.

يفضل شهادة Cisco CCNA أو شهادة أمان CCNP أو CCSP (ميزة إضافية).

خبرة سابقة لا تقل عن 3 سنوات.

2- مسئول الدعم الوظيفي للموارد البشرية والرواتب

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو علوم الحاسب أو أي تخصص آخر في نفس المجال.

ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة.

ضليع بمنهجية IFS ، وعمل في مشاريع بمنهجية .IFS

« فهم وإعداد وتطوير IFS CRIMS.

3- أخصائي استقطاب المواهب

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في تخصصات الموارد البشرية أو إدارة الأعمال.

لا يشترط الخبرة المسبقة.

فضلا عن وجود عدد آخر من الوظائف عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 10 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، الدخول على الرابط التالي: ( هنا )