للمواطنين فقط.. جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

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أعلنت جامعة طيبة توفر عدد من الوظائف الأكاديمية في العديد من التخصصات لشغلها بنظام التعاقد للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أستاذ.

2- أستاذ مشارك.

3- أستاذ مساعد.

التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية.

– التخصصات القانونية.

– التخصصات التقنية.

– التخصصات الهندسية.

– التخصصات الصحية.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصل على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصي بها من قبل وزارة التعليم على أن يرفق أثبات المعادلة من وزارة التعليم مع أرفاقها مع مستندات التقديم.

3- امتداد تخصص البكالوريوس والماجيستير والدكتوراه في ذات التخصص المراد التقديم عليه.

4- حصول المتقدمة على تقدير جيد جدا فما فوق في درجة البكالوريوس.

5- أن تكون دراسة جميع المؤهلات ( بكالوريوس ـ ماجستير دكتوراه ) بنظام الانتظام.

6- يشرط أن ينطبق على المتقدمة شروط لائحة تعيين السعوديين في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه ونظام المجلس العلمي في الجامعة.

7- اجتياز الإجراءات النظامية المحددة في الجامعة.

8- أن لا يكون موظف في جهة حكومية.

9- أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لايكون محكوم عليه بحد شرعي أو أي جريمة مخله في الشرف والأمانة.

10- أرفاق جميع المستندات المطلوبة من مؤهلات ومعدلات وخبرات في طلب التوظيف الالكتروني.

التفاصيل والشروط: اضغط هنا

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/09/11هـ الموافق 2023/04/02م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/09/15هـ الموافق 2023/04/06م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا