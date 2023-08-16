للمواطنين فقط.. مؤسسة البريد تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف خدمة عملاء شاغرة – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

– أخصائي دعم العملاء.

المهام الوظيفية:

– إدارة علاقات العملاء وتوقعاتهم من خلال تطوير عملية الاتصال.

– تقييم أداء الفرق للتأكد من الوفاء بالأهداف والمواعيد النهائية في الوقت المناسب.

– العمل كحلقة وصل بين العمليات التجارية ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات لمساعدة أو جمع متطلبات العمل اللازمة.

– احتفظ بسجلات لمحاضر الاجتماعات وجداول الاجتماعات وملخصات المشروع والتحديثات.

– عقد اجتماعات مع فريق مراكز الاتصال بانتظام لمراجعة الاحتياجات والتحديثات.

– إنشاء تقارير دورية عن الأداء العام والأهداف المحققة.

– تحديد فرص التحسين والاستفادة منها بكفاءة.

– تحديد طرق مبتكرة لفهم احتياجات العملاء وزيادة رضا العملاء.

– ضمان رضا العملاء من خلال تقديم دعم ممتاز وحل المشكلات بكفاءة والتحسين المستمر.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف البريد السعودي سبل، عبر الموقع الرسمي:

بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )