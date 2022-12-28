للمواطنين فقط.. وظائف بالشركة الوطنية للتنمية الزراعية بعدة تخصصات

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أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين فقط، من في عدد من التخصصات؛ للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير – التخطيط والأداء:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الهندسة أو أي مجال ذي صلة
- ماجستير في إدارة الأعمال أو ماجستير في مجال ذي صلة (مفضل).
مدير أول – تجارة تقليدية / بيع بالجملة:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التسويق أو الهندسة الصناعية أو نظام المعلومات الإدارية
- خبرة: 7-12 سنة خبرة في المجال ذي الصلة.
مدير أول – خدمات الطعام:
المؤهلات والخبرات:
- البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال.
- خبرة: 7-12 عامًا من الخبرة ذات الصلة في قناة خدمة الطعام أو HORECA
- الخبرة في صناعة السلع الاستهلاكية أمر لا بد منه
- ستكون تجربة صناعة الألبان ميزة إضافية
طريقة التقديم:
أوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).