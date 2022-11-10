للمواطنين فقط.. وظائف بالهيئة الملكية للعمل في رأس الخير

المناطق_متابعات

أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط؛ للعمل في رأس الخير؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: