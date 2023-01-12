للمواطنين فقط.. وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للمقاولين

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أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين (SCA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

قائد فريق المعارض والمؤتمرات:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في التسويق أو العلاقات العامة أو ما يعادلها.

مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

يفضل درجة الماجستير في التسويق أو العلاقات العامة أو الانضباط ذي الصلة.

مسؤول تطوير الخدمة: المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.

يفضل 0-3 سنوات خبرة عملية مثبتة في برمجة الويب. ضابط الأكاديمية: