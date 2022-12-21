للمواطنين فقط.. وظائف لدى الجمعية الخيرية بمحافظة الدلم

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أعلنت الجمعية الخيرية بمحافظة الدلم عبر موقع تويتر، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عدّة تخصصات؛ للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية.

المسمى الوظيفي:

سكرتير.

المؤهلات والخبرات:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية فأعلى.

أن يكون حاصل على شهادة حاسب آلي.

يفضل أن يكون لديه خبرة سابقة في هذا المجال.

أن يكون متفرغ للعمل في الفترة الصباحية والمسائية.

اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري.

طريقة التقديم: