لليوم الـ246.. قوات الاحتلال تواصل عدوانها برًّا وبحرًا وجوًّا على غزة

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استشهد 11 مواطنًا، وأُصيب آخرون بجروح مختلفة، منذ فجر اليوم السبت، جرّاء قصف طائرات الاحتلال مدينة غزة ووسط القطاع.
ونقلت وكالةُ وفا للأنباء عن مصادر طبية، انتشالَ طواقم الدفاع المدني، صباح اليوم، جثامين خمسة شهداء، بينهم أطفال ونساء، جرّاء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا لعائلة مهنا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، تخلّلتْه إصابة 14 آخرين بجروح مختلفة.
وأفادت المصادر بأن مدفعية الاحتلال قصفت بعشرات القذائف حيَّي الزيتون والصبرة في غزة، وفي محيط المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع.
واستشهد 6 مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة شاهين في بلوك 12 بمخيم البريج وسط قطاع غزة، تزامنًا مع قصفٍ مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية شرق المخيم.
في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قصف الاحتلالُ مناطقَ متفرّقة، لاسيما حي الحشاش في منطقة عريبة شمال المدينة.
وتواصل قواتُ الاحتلال عدوانَها برًّا وبحرًا وجوًّا على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن استشهاد 36 ألفًا و731 شهيدًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وأكثر من 83 ألفًا و530 مصابًا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقمُ الإسعاف والإنقاذ الوصولَ إليهم.