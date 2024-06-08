لليوم الـ246.. قوات الاحتلال تواصل عدوانها برًّا وبحرًا وجوًّا على غزة

وتواصل قواتُ الاحتلال عدوانَها برًّا وبحرًا وجوًّا على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن استشهاد 36 ألفًا و731 شهيدًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وأكثر من 83 ألفًا و530 مصابًا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقمُ الإسعاف والإنقاذ الوصولَ إليهم.