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لماذا تسمى الأمطار في هذه الفترة “أمطار الخريف” في جنوب السعودية واليمن؟.. “خالد الزعاق” يوضح

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 15 أغسطس 2023 - 9:51 صباحًا

أوضح “خالد الزعاق” خبير الأرصاد الجوية، سبب تسمية الأمطار في هذه الفترة “أمطار الخريف” في جنوب السعودية واليمن وسلطنة عمان.

وقال خلال تقديمة فقرة “تقويم، عبر قناة “العربية”، إن سبب التسمية يرجع إلى أن الأمطار خلال هذه الأيام تتزامن مع موسم “خرافة الثمار”.

وأشار إلى أن خلال هذه الأيام ينكمش لسان رياح البوارح الشمالية، فتتداخل علينا رياح جنوبية مصحوبة بالرطوبة من بحر العرب.

 

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 15 أغسطس 2023 - 9:51 صباحًا
صورة Ahmed Maher

Ahmed Maher

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