لماذا تسمى الأمطار في هذه الفترة “أمطار الخريف” في جنوب السعودية واليمن؟.. “خالد الزعاق” يوضح

أوضح “خالد الزعاق” خبير الأرصاد الجوية، سبب تسمية الأمطار في هذه الفترة “أمطار الخريف” في جنوب السعودية واليمن وسلطنة عمان.

وقال خلال تقديمة فقرة “تقويم، عبر قناة “العربية”، إن سبب التسمية يرجع إلى أن الأمطار خلال هذه الأيام تتزامن مع موسم “خرافة الثمار”.

وأشار إلى أن خلال هذه الأيام ينكمش لسان رياح البوارح الشمالية، فتتداخل علينا رياح جنوبية مصحوبة بالرطوبة من بحر العرب.