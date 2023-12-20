لماذا حذر العلماء من بداية البرد ونهايته؟.. “خالد الزعاق” يوضح

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أوضح خبير الطقس خالد الزعاق، سبب تحذير العلماء من بداية البرد ونهايته.

وبين الزعاق أن البرد له بداية ثم شدة ونهاية، ويتم التحذير من أوله وآخره، بسبب أنه يفعل في الأجساد ما يفعله في الأشجار، على حد قوله.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تظهر تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية وجازان.