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لماذا ربطت الشريعة الإسلامية مواقيت صلاتها النهارية بالشمس؟.. “خالد الزعاق” يوضح

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 13 يوليو 2023 - 10:03 صباحًا

قال “خالد الزعاق” خبير الأرصاد الجوية، إن الساعة الكونية هي الشمس، والشريعة الإسلامية ربطت مواقيت صلاتها النهارية على تحركاتها المباشرة، والمواقيت الليلية على تحركاتها غير المباشرة، أي شفق العشاء، وشفق الفجر.

وأضاف خلال حديثه في فقرة “تقويم”، أنه بسبب كروية الأرض وميلان الشمس فإن مواقيت الصلاة متغيرة على مدار العام بالزيادة أو بالنقصان، عدا المناطق الواقعة على خط الاستواء، فإن مواقيت صلاتها ثابتة لا تتغير بسبب ثبات شروق وغروب الشمس.

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 13 يوليو 2023 - 10:03 صباحًا
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Ahmed Maher

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