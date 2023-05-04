لماذا سمى العرب القدماء علم الفلك بـ “علم الحياة”؟.. خالد الزعاق يوضح (فيديو)

قال خالد الزعاق إنه منذ القدم وأهالينا العرب على دراية تامة واهتمام واسع بعلم الفلك وكانوا يسمونه بعلم الحياة “علم الهيئة”، لارتباطه الوثيق بحياتهم، وكانوا يتفاخرون فيما بينهم بمدى معرفتهم بأحوال هذا العلم وفروعه.

وأضاف الزعاق أنهم كانوا سكان صحراء جافة وقاحلة ذات حرارة عالية، وأهل تنقل، ومن لا يعرف خفاياها يدركه الموت ولو كان صاحب بسطة في الجسم، والنجوم هي الحركة الواصلة بينهم وبين الحياة.

وتابع الزعاق أن البلدان العربية هي القنطرة الواصلة بين أسيا وأفريقيا، ونقاط انطلاقها اليمن، الشام، العراق، ومرتكزها الحجاز، فإذا أرادوا الذهاب إلى العراق مشوا على نجم سماك، وإذا أرادوا اليمن مشوا على نجم سهيل، وإذا أرادوا الشام مشوا على نجوم الثريا.