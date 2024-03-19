لماذا كسر اليابانيون جميع البروتوكولات الرسمية من أجل الأمير سلطان؟.. سفير سعودي سابق يجيب

قال السفير السعودي السابق “فيصل طراد”، إن اليابانيين قاموا بكسر كافة القواعد الرسمية والبروتوكولية من أجل الأمير سلطان.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “مخيال” عبر قناة “السعودية”، أن الأمير سلطان عندما ذهب إلى اليابان قام ولي العهد الياباني باستقباله وتوديعه من على متن الطائرة، مشيرا إلى أن ذلك مخالفا للقواعد العامة للبروتوكول الياباني.

وذكر أن الإمبراطور الياباني أقام حفل عشاء لاستقبال الأمير سلطان وجلس معه جنبا إلى جنب ولي العهد الياباني، موضحا أن ذلك فيه كسر للبروتوكول الياباني، حيث ينص على عدم حضور الإمبراطور وولي العهد بمناسبة معا.

وأشار إلى أن اليابان تتمتع بعلاقة قوية مع المملكة العربية السعودية، نظرا للمصالح الاقتصاد المشتركة بين اليابان والسعودية.