لماذا نحن في قمة العشرين؟

سميرة القرشي*

قد يرى المواطن العادي والبسيط أن وجود المملكة العربية السعودية في قمة العشرين أمراً عادياً لأنها دولة مصدرة للبترول وتحتل المركز الأول عالمياً في تصدير النفط ومشتقاته، وتحتفظ بثلث احتياطي النفط، لذلك هي هناك!!.

لكن في الواقع نحن في قمة العشرين ليس لذات السبب فقط، بل إننا هناك لأننا الأقوى سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً .

نحن في قمة العشرين لأننا الأكثر تماسكاً اقتصادياً، والأفضل استثمارياً.

نحن في قمة العشرين لأننا الأكثر أمناً وأماناً لكل استثمارٍ مستمر، ولكل رأس مال يريد أن يزداد.

نحن في العشرين لأننا نملك قيادة قوية وحكيمة تطمح للأفضل، وذات بعد نظر، وسعة أفق.

نحن في قمة العشرين لأننا نتمتع بفرص عمل خيالية، وبتنمية مستدامة، وطاقة متجددة.

نحن في قمة العشرين لأننا الأجدر والأفضل، ولأن هذا المكان يليق بنا كدولة لها سيادتها، وهيبتها، وكلمتها في المحافل الدولية.

وجودنا في قمة العشرين لم يأتِ بمحض الصدفة، أو عن طريق المجاملة، بل جاء عندما أصبحت سياسة المملكة العربية السعودية القوية والحكيمة تفرض نفسها لتبقى هناك مع الكبار، وتبت في أمر

العالم، ولأن العالم لايملك أن يمرر أي قرار بمنطقة الشرق الأوسط إلابحضور السعودية وموافقتها.

نحن هناك لا نمثل السعودية فحسب، بل نمثل العالم العربي، ونمثل طموحات وآمال وتطلعات ملايين الشباب العربي في كل مكان.

ولذا .. فإنه جدير بنا أن نفتخر بدولتنا التي تقودها حكمة وشجاعة وقوة خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز” وبرؤية وطموح ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، صاحب الرؤى والتطلعات الذي صنع عهداً جديداً كنا نطمح له منذ عقود.

حتماً إننا في قمة العشرين لأن دولتنا لايليق بها الأّ أن تكون مع الكبار.