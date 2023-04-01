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لماذا نرى السماء سقفا ماديا باللون الأزرق؟.. رئيس هيئة علماء المسلمين يُجيب (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 1 أبريل 2023 - 2:15 مساءً

رد الدكتور محمد العيسى، رئيس هيئة علماء المسلمين، على سؤال يقول: لماذا نرى السماء سقفا ماديا؟ .. وما سبب اللون الأزرق الذي نراه في السماء وكأنه سقف”.

وقال خلال لقائه في برنامج “بالتي هي أحسن”: “ورد ذلك، بنصوص صريحة، يقول الله وجعلنا السماء سقفا مرفوعا وهم عن آياتنا معرضون، وتحدث الله عن وجود سقف، كما أن الله قال بعد ذلك: وهو الذي خلق الليل والنهار كل في فلك يسبحون”.

وأضاف: “الحقيقة أنهما في الفضاء، ونحن نراهما وكأنهما في السماء، وهذا يعني أن الله تعـــالى يخاطبك بما تراه عينك لأنه تم تكوين معادلات كونية من أجلك أيها الإنسان، الذي تراه في السماء أزرق وكأنه سقف هو بسبب تشتيت الغلاف الجوي الأرضي لضوء الشمس”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 1 أبريل 2023 - 2:15 مساءً
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