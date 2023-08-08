لماذا يبكي رواد الفضاء عند رؤية الأرض من السماء؟

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، حول سبب بكاء رواد الفضاء عندما ينظرون إلى الأرض.

وذكرت أن هناك حالة غريبة تعتري رواد الفضاء عندما يرون الأرض من السماء.

وقال “حبيب عبد الرب سروري” الروائي والباحث اليمني، إن رواد الفضاء عندما ينظرون إلى جمال كوكب الأرض الأزرق، يندفعون في البكاء من شدة جماله مقارنة بالكواكب الأخرى.

وأضاف أنهم يتحسرون على عدم اهتمام سكان الكوكب بنظافة كوكبهم من الإشعاعات الشمسية التي تسببو بها من خلال الصناعات والانبعاثات الكربونية المضرة بالكوكب وسكانه.

وأكد أن رواد الفضاء يتمنون عدم النزول مرة أخرى إلى الأرض والاكتفاء بمراقبة صناعة الخالق لهذا المنظر الجميل.

وبين أن رواد الفضاء يرون العجائب في السماء، فينظرون إلى الكوكب والمجرات من حولهم، لكن أجمل شيء يرونه هو كوكب الأرض الأرزق، أما باقي كواكب المجموعة الشمسية، هي كالحجارة، لعدم وجود الحياة عليها.