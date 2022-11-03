لماذا يجب ألا تبدأ يومك بكوب من القهوة؟

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هناك من يستجمع شجاعته للنهوض من الفراش في ساعة مبكرة فقط لتحضير كوب جديد من القهوة للاستمتاع بها في نسمات الهواء الصباحى

القهوة ليست مجرد مشروب ولكنه عاطفة للأشخاص الذين لا يستطيعون مقاومة رائحته، الناس يحبونه كل الأنواع، من الكابتشينو إلى الإسبريسو والأمريكانو واللاتيه وما إلى ذلك – تُصنع القهوة بأشكال عديدة ومحبوبة في نفس الوقت

قد تكون المشروبات التي يسببها الكافيين طريقة جيدة للابتعاد عن النعاس – ومع ذلك ، وفقًا لأخصائيى التغذية ، قد يكون ذلك خطأ

وفقا لموقع ” thehealthsite” تربط العديد من الدراسات بين تناول القهوة بانتظام وتأخر التدهور المعرفي وإدارة مستويات السكر في الدم ووزن الجسم كذلك، ومع ذلك ، فإن بدء اليوم مع القهوة قد لا يكون طريقة حكيمة

يمكن أن تزيد القهوة من مستويات الكورتيزول في الجسم

الضغط العصبى، يمكن أن يؤثر الهرمون على الجسم بعدة طرق – يمكن أن ينظم مستويات الطاقة، ويؤثر سلبًا على الإباضة ووزن الجسم ومستويات الهرمون أيضًا

أزمة سكر الدم

قد يكون شرب القهوة أول شيء في الصباح ضارًا لمرضى السكري أيضًا، وفقًا لأخصائيى التغذية ، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم في بداية اليوم نفسه

ضيق في الجهاز الهضمي

القهوة ضرورية أيضًا لتحفيز إنتاج أحماض المعدة. على الرغم من أنه أمر لا بد منه للحث على الهضم ، إلا أن أحماض المعدة يمكن أن تؤثر سلبًا على الصحة عند إطلاقها أول شيء في الصباح على معدة فارغة. قد يسبب الغثيان والانتفاخ وعسر الهضم

اختلال هرمون الغدة الدرقية

القهوة يمكن أن تؤثر على امتصاص الليفوثيروكسين مما يؤثر سلبًا على تحويل هرمونات الغدة الدرقية T4 و T3

قد لا يكون الالتهاب سيئًا بالكامل – ومع ذلك ، عندما يكون مزمنًا بسبب الإجهاد التأكسدي ، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل الجلد والسكري والتعب واضطرابات المناعة الذاتية

تغيرات في المزاج

يمكن أن يؤدي شرب القهوة على معدة فارغة إلى حدوث اهتزازات وتوترات وحتى تغيرات في المزاج