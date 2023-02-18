لماذا يجب ألا تدع طفلك ينام على سريرك أبدا؟

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كشف خبراء في سلامة الأطفال سببا لعدم السماح للأطفال بالنوم على أسرّة البالغين، والذي لا علاقة له بخطر السقوط من أحد جوانبه.

وأظهر مقطع فيديو لمستشاري النوم الأستراليان ميل وكارلي، عبر حسابهما على “تيك توك” BabySleepCode سبب كون مرتبة الكبار غير آمنة للأطفال.

وكشفت الخبيرتان في المقطع القصير الفرق بين طريقة صنع مراتب الأطفال والكبار.

وتشرح إحدى خبيرات النوم في الفيديو: “لماذا معظم مراتب البالغين ليست آمنة لنوم الرضع.

سيتعلم معظم الأطفال الانقلاب من الظهر إلى البطن ما بين ثمانية أسابيع وخمسة أشهر. ويبلغ متوسط وزن الطفل البالغ من العمر ثمانية أسابيع 5 كغ و7 كغ بعمر خمسة أشهر. وعند النوم على مرتبة سرير تستوفي المعايير الأسترالية، لن يكون هناك مسافة فارغة حول الطفل أو أي خطر حول انخفاض التنفس”.