لماذا يجب القيادة بسرعة منخفضة أثناء الأمطار؟ “المرور” تجيب

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قالت الإدارة العامة للمرور، إن القيادة بسرعات منخفضة أثناء هطول الأمطار تسهم في تعزيز السيطرة على المركبة خلال اللحظات الحرجة.
وطرحت “المرور”، تساؤلاً عبر إنفوجرافيك بحسابها على “تويتر”، قالت فيه “لماذا يجب على قائد المركبة السير بسرعات منخفضة أثناء هطول الأمطار؟” ، وأوضحت: “يحدث انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار، وذلك حينما يتحرك الإطار فوق المياه، فإنه يقل تماسكه وثباته على الطريق، وتزيد احتمالية الانزلاق مع زيادة السرعة”.
وبيّنت أنه مع السرعة المنخفضة يكون معدل تواصل الإطارات بالطريق مباشر، في حين يكون معدل تواصل الإطارات بالطريق مع السرعات المتوسطة بسيط، وفي السرعات العالية يكون معدل تواصل الإطارات بالطريق شبه معدوم.