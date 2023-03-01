لماذا يخسر النصر قضاياه الخارجية؟.. قانوني يجيب

قام المستشار القانوني خالد الشعلان، بالدفاع عن نادي النصر، وذلك ضد التشكيك في فوز العالمي بقضاياه الداخلية مقابل خسارته غالبية قضاياه الخارجية خاصة بعد حصول فيتوريا على34 مليون ريال سعودي، فضلا عن الغرمات.

وقال الإعلامي الرياضي يعقوب المطير، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “لماذا يخسرون قضايا دائما في الفيفا و محكمة CAS الرياضية؟”.

ورد القانوني خالد الشعلان، قائلا: “قضايا النصر في كاس المُنتهية بقرار لصالح الطرف الآخر لاعباً أو مُدرباً كانت بسبب فسخ عقد من طرف واحد وهو النصر، ومن الطبيعي الطرف الآخر يكسب، بينما قضايا النصر الداخلية كسبها العالمي، كقضية كنو والتي أبدع بها العالمي وقضية الاتحاد وحمدالله والإداريين”.

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