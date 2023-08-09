لماذا يطلق العرب القدماء اسم “الطرف” على النجم الأول من سهيل؟.. “خالد الزعاق” يوضح

قال “خالد الزعاق” خبير الأرصاد الجوية، إن موسم القيظ بقى عليه نجمان لانقضائه حيث يشمل 7 نجوم هم «الثريا، وتويبع، والجوزا الأول والثاني، والمرزم والكليبين، وأول نجوم سهيل».

وأضاف خلال حديثه في فقرة “تقويم”، أن أول نجوم سهيل يسمى الطرف، لأنه يقع في طرف موسم القيض والعامة يسمونه القويضة، بينما نحن الآن في سادس تلك النجوم، وقد أخذت الكليبين من لفظ الكلب (شدة العطش).

وبين أنه مع دخول ثاني نجوم سهيل أو سبتمبر يبدأ هبوط الحرارة التدريجي تباعا مع مرور الأيام من آخر الليل، حيث بوادر انخفاض درجات الحرارة.