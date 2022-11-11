لماذا يظهر الفراغ العاطفي بين الزوجين؟.. استشاري علم نفس يُجيب (فيديو)

تحدث الدكتور سامي العرجان، استشاري علم النفس، عن أهم أسباب ظهور “الفراغ العاطفي” بين الزوجين، موضحًا لماذا تحدث هذه الأمور رغم وجود حب بين الطرفين خاصة قبل الزواج.

وقال سامي العرجان، استشاري علم النفس، خلال ظهوره ببرنامج سيدتي الذي يُعرض عبر قناة روتانا خليجية، أن العلاقة بين الزوج والزوجة هي علاقة عاطفية في المقام الأول حيث يتشاركون الأحاسيس ويكون هناك تبادل للمشاعر.

وأشار، أنه إذا تخيلنا أن أحدهم لديه مشكلة الفراغ العاطفي، فالطرف الأخر مهما عبر عن مشاعره فهو يريد صوت أخر لتبادل هذه المشاعر، كما أن الفراغ العاطفي لا يرتبط بالعوامل الخارجية هو موجود داخل الشخص فقط.

وأضاف، أنه مع الوقت يبدأ الملل وتقليل التواصل بين الزوجين، هنا فقط يبدأ الشعور بالفراغ العاطفي أو الشعور الداخلي بعدم المتعة، ويبدأ يبعد أكثر ولا يعبر عن مشاعره، خصوصا مع غياب الزوج لفترات كبيرة عن المنزل.