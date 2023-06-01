لماذا يعاني البعض من شعور دائم بالجوع؟

يعاني العديد من الناس من شعور دائم بالجوع، ويسألون عن كيفية التخلص من هذا الشعور وما سببه.

يشير الدكتور أندريه بودزولكوف، اخصائي الغدد الصماء، إلى أن هذا الشعور غالبا ما يكون مرتبطا بالإجهاد وارتفاع مستوى هرمون الغدة الكظرية في الجسم – الكورتيزول.