لمدة أسبوعين.. جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطرح وظائف للمواطنين

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طرحت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، اليوم (الخميس)، وظائف صحية وهندسية وتقنية وإدارية شاغرة من خلال برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية بالمدينة الطبية الأكاديمية للسعوديين والسعوديات فقط.

وقال المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف: إن التقديم سيستمر لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 21 مايو، حتى يوم السبت الموافق 3 يونيو، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

وشدد على ضرورة حصول المتقدم على الحد الأدنى للمؤهلات، وأن تكون الخبرات في ذات الوظيفة، والحصول على التصنيف المهني للوظائف الصحية، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، والفحص الطبي لجميع الوظائف ورابط التقديم من هنا.