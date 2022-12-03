لمرضى السكري.. 5 إرشادات لاستعمال قلم الإنسولين بطريقة آمنة

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أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدة إرشادات توعوية لمرضى السكر، بهدف استعمال قلم الإنسولين بطريقة آمنة، سواء قبل الشراء أو أثناء الاستخدام.

وشددت الهيئة على أنه قبل الشراء يجب التأكد من أنه مرخص من قبل الهيئة، مع وجود ضمان وتاريخ انتهاء صلاحية وكتيب إرشادات باللغة العربية.

وأبانت أنه من الأهمية أن يكون التخزين قبل الفتح على درجة حرارة من 2- 8 درجات، مع تسجيل تاريخ الفتح، فصلاحية القلم بعد الفتح تتراوح من 7 – 28 يومًا، بحسب نوع القلم، ويتم حفظه في درجة حرارة الغرفة، أقل من 30 درجة مئوية.

وأكدت على أن القلم للاستخدام الشخصي فقط، مع ضرورة التخلص من الإبرة في حاوية صلبة يمكن غلقها، بالإضافة لحفظ الإنسولين بعيدًا عن أشعة الشمس.