لمستخدمي أيفون.. “واتساب” يختبر ميزة الرسائل المرئية القصيرة

يختبر تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، ميزة جديدة تُمكّن مستخدمي أجهزة أيفون من تبادُل الرسائل المرئية القصيرة، والتي ستكون مشفرة من طرف إلى طرف لضمان الخصوصية.

وتعمل الميزة الجديدة، وفقاً لموقع “WABetaInfo” المتخصص، بنفس طريقة الرسائل الصوتية حيث سيتيح التحديث المنتظر للتطبيق رمز الكاميرا بجوار رمز الميكروفون لالتقاط رسالة مرئية مدتها 60 ثانية فقط.

فيما لن يتمكّن المستخدمون من حفظ أو إعادة توجيه الرسائل المرئية إلى محادثات أخرى، إلا أنَّ التطبيق لا يزال يُتيح أخذ لقطات شاشة، حيث جرى رصد خصائص الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي 23.6.0.73 المتاح عَبْر برنامج TestFlight.