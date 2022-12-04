لملايين المستخدمين.. واتساب يفاجئ الجميع بميزتين مذهلتين

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أتاح تطبيق “واتساب” ميزتين جديدتين انتظرهما الملايين من المستخدمين، حيث تمكّن واحدة من الدردشة مع جهات غير مسجلة في الهاتف، بينما الأخرى متعلقة بإعادة توجيه الرسائل.

الدردشة مع جهات غير مسجلة

استطاع التطبيق التغلب على أحد العيوب الشائعة في الاستخدام؛ التي ترغم المستخدم على ضرورة تسجيل رقم الهاتف حتى يتمكن من مراسلته عبر جهازه الذكي، ويُطلق على التقنية الجديدة «Click to Chat» (اضغط للمحادثة).

وتهدف إلى إجراء حوارات الدردشة مع أي شخص أو شركة دون أن يكون رقم الاتصال الخاص بهم مسجلاً في دليل الهاتف الذكي، بشرط أن يتوافر حساب «واتساب» نشيط على كلا الجانبين.