لمنافسة أردوغان.. كمال قليجدار أوغلو مرشح المعارضة بتركيا

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أعلنت المعارضة التركية مساء الإثنين، ترشيح كمال قليجدار أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مايو/أيار، ومنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأصدر تحالف المعارضة الرئيسي في تركيا بيانا جاء فيه، إنه تم التوافق على الدفع بمرشح مشترك لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن المرشح سيكون كمال قليجدار أوغلو الذي يتولى حاليا قيادة التحالف، ويترأس حزب الشعب الجمهوري.

وقال تيميل كرامولا أوغلو، رئيس حزب السعادة المعارض، عقب اجتماع مع 5 من قادة أحزاب المعارضة الأخرى، “نتيجة لاجتماعاتنا، قررنا أن يكون كمال قليجدار أوغلو مرشحنا للرئاسة”.

وقال موقع “تي 24” التركي، إن “الطاولة السداسية” (ستة أحزاب مُعارضة)، أعلنت ترشيح كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب “الشعب الجمهوري” التركي وزعيم المُعارضة، مرشحًا رئاسيًّا مشتركًا عن “تحالف الأمة”، في الانتخابات المقرر إجراؤها في 14 مايو/ آيار المُقبل.

وبدوره أعلن كمال قليجدار أوغلو أن رؤساء باقي الأحزاب الستة سيعينون نوابًا للرئيس خلال الانتقال إلى النظام البرلماني.