لمنافسة “يوتيوب”.. “تيك توك” يدخل عالم المقاطع الطويلة

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أعلن تطبيق “تيك توك” الصيني لمشاركة المقاطع المصورة القصيرة إنه سيسمح لبعض صناع المحتوى بإنتاج مقاطع أطول مقابل سعر، فاتحا بذلك بابا جديدا لمستخدميه لكسب المال.

وستتيح خدمته الجديدة “سيريز” لصناع المحتوى المؤهلين وضع مجموعات تصل إلى 80 مقطعا مصورا طويلا، تصل مدة كل منها إلى 20 دقيقة، خلف “جدار دفع”.

وأطول مدة يسمح بها تيك توك للمقاطع المصورة حاليا هي عشر دقائق.

وبعد أن أحدث ثورة في مجال التواصل الاجتماعي الذي يهيمن عليه إلى حد بعيد فيسبوك وإنستغرام المملوكان لـ “ميتا بلاتفورمز” بمقاطعه المصورة القصيرة ومحرك توصياته المتطور، يدخل تيك توك حاليا غمار المنافسة مع عملاق آخر، وهو “يوتيوب” التابع لشركة “غوغل”.

وقال “تيك توك”، المملوك لـ “بايت دانس”، إن مستخدميه يأتون على نحو متزايد إلى منصته لإنتاج محتوى مثل عرض جداول البيانات والتمارين البدينة ووصفات الطعام، وهي مساحة لا يزال يوتيوب الوجهة المهيمنة فيها.

ولم يتضح بعد ما إذا كان “تيك توك سيأخذ مقابل من صناع المحتوى على ذلك.

ويقدم التطبيق بالفعل لمستخدميه نصائح وهدايا، فضلا عن إدارته صندوقا لتحفيزهم على زيادة متابعيهم.

وبلغ عدد مستخدمي “تيك توك” مليار مستخدم نشط شهريا في سبتمبر 2021، ولم يبلغ عن قاعدة مستخدميه منذ ذلك الحين.

بالمقارنة، كان لدى “فيسبوك” قرابة ثلاثة مليارات مستخدم نشط شهريا في ديسمبر 2022.