لمناقشة أوجه التعاون الإعلامي بين البلدين.. لقاء بين قيادات الإعلام السعودي والتركي بالرياض (صور)

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عقد يوم أمس (الأربعاء) في مدينة الرياض لقاء جمع بين قيادات الإعلام السعودي ونظرائهم من قيادات الإعلام التركي؛ وذلك بهدف مناقشة أوجه التعاون الإعلامي بين البلدين.

وضم الوفد الإعلامي السعودي رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد آل عقران، والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إسراء عسيري، ووكيل وزارة الإعلام للعلاقات الدولية الإعلامية خالد الغامدي.

فيما ضم الوفد التركي مساعد رئيس إدارة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية جاغاتاي أوزدمير، ومستشار رئيس دائرة الاتصال التركية كلييج بوغراكانات، ورئيس دائرة الدبلوماسية العامة بإدارة الاتصال التركي أوغوز غونر، والسفير التركي لدى المملكة فاتح أولوصوي.

وناقش اللقاء أوجه التعاون بين المملكة وتركيا في مجالات التبادل الإخباري ووكالات الأنباء، والإذاعة والتلفزيون وتنظيم الإعلام والعلاقات الإعلامية الدولية.