لم تكتمل الفرحة.. طفل وشقيقته يخرجان من بين الركام يتيمان

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لا تتوقف القصص المأساوية في سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمّر الذي أودى بحياة 13000 قتيلا بكل البلدين حتى اليوم.

ففي مقطع فيديو جديد نشرته عناصر الدفاع المدني السوري الأربعاء، عبر صفحتها في تويتر، أظهر عملية إخراج طفل وشقيقته من تحت الأنقاض بعد انهيار منزلهما في بلدة ملس بريف إدلب بفعل الزلزال.

وعلى الرغم من صرخات النصر التي رافقت عملية الإنقاذ، إلا أن الفرحة لم تكتمل.

فالصغيران فقدا كل أفراد عائلتهما بفعل الكارثة، وأصبحا يتيمين.

آلاف الضحايا

يشار إلى أن فرق الإنقاذ باتت تسابق الزمن بحثا عن ناجين غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 13000 شخص حتى الآن في تركيا وسوريا.