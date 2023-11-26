لم يغادر سريره منذ 5 سنوات.. وفاة أحد أسمن رجال العالم

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عُثر على أحد أسمن الرجال في العالم ميتاً في منزله بعد أيامٍ عدة فقط من إعلانه التخلص من وزنه المرتفع جداً، الذي تسبّب في محاصرته داخل منزله لمدة خمس سنوات دون أن يتمكّن من مغادرة سريره، حيث كان يقضي أغلب وقته في متابعة التلفاز.