لم يغادر سريره منذ 5 سنوات.. وفاة أحد أسمن رجال العالم

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عُثر على أحد أسمن الرجال في العالم ميتاً في منزله بعد أيامٍ عدة فقط من إعلانه التخلص من وزنه المرتفع جداً، الذي تسبّب في محاصرته داخل منزله لمدة خمس سنوات دون أن يتمكّن من مغادرة سريره، حيث كان يقضي أغلب وقته في متابعة التلفاز.
ووفقاً لتقارير بريطانية، فإن الرجل الروسي ليونيد أندريف؛ البالغ من العمر 60 عاماً الذي يزن ما يقرب من 300 كيلوجرام، تُوفي في 17 نوفمبر الجاري، وتم إجراء الفحوصات الطبية له قبل إعلان وفاته رسمياً، حيث أظهرت النتائج الطبية أنه تعرَّض لنوبة قلبية.
وأفادت التقارير بأن الرجل كان يعاني مشكلات صحية جمة بسبب وزنه الزائد، وكان قد اتخذ قراراً بتغيير نمط حياته وبدء نظام غذائي صحي قبل أن يُفاجأ بالأزمة القلبية المفاجئة التي أودت بحياته.