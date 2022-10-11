لن تصدق.. هذا ما يأكله أقوى رجل في العالم خلال يوم واحد

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تختلف الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية من شخص لآخر بشكل طفيف، لكن أقوى رجل في العالم لن يكفيه هذا بل يعده وجبة من وجبات اليوم.

وتتراوح احتياجات الفرد اليومية من السعرات الحرارية من 2000 إلى 2600 سعرة حرارية في اليوم، بناءً على الجنس والعمر.

لكن بريان شو (40 عامًا) لا تكفيه 2600 سعرة حرارية في اليوم، بل إن هذا عادة لا يكفيه كسعرات حرارية لوجبة واحدة.

يشارك شو في مسابقات الرجل القوي عالية المستوى حيث فاز بـ4 مرات، أكبرها المنافسة الرسمية لأقوى رجل في العالم، كما احتل المرتبة الأولى في تلك المنافسة عدة مرات.

ماذا يأكل أقوى رجل في العالم؟

للفوز بمسابقة من هذا القبيل، والتي تتضمن أحداثًا مثل رفع أحجار الأطلس التي يزيد وزن بعضها عن 350 رطلاً، ومكابس علوية بأوزان يصل وزنها إلى 835 رطلاً، وسحب المركبات من الحافلات وعربات الإطفاء والطائرات، يتعين على شو قضاء الكثير من الوقت في التدريب باستخدام كميات هائلة من الوزن.

أيضا، يجب عليه أن يأكل الكثير من الطعام يوميا بحيث يوفر له آلاف السعرات الحرارية ليحرقها كل يوم، وأيضا توفر له ما يكفي من البروتين لبناء العضلات التي تمكنه من رفع السيارات.

على عكس ما يعتقد كثيرون، يقول شو الذي غالبا ما يتجاوز وزنه 400 رطل أثناء استعداده لحدث ما، إن أحد أصعب الأمور في أن تكون أقوى رجل في العالم هو الأكل.

ووفقا لموقع eatthis، فإن شو “عندما يبدأ التدريب لحدث تنافسي يتطلع إلى استهلاك 8000 سعرة حرارية في اليوم، لكن في النهاية يصبح استهلاكه في نطاق 10000 إلى 11000 سعرة حرارية يوميا”، أي أنه يأكل 4 أضعاف ما يأكله معظم الناس.

عندما يتدرب شو لتحدي رجل قوي يكون الخيار الأفضل هو اللحم، ويقول: “على أساس يومي، في وجبة معينة ربما أتناول ما يقارب نصف كيلوجرام من اللحم”.

ويضيف: “إنني حقا أكل كمية هائلة من الطعام، وأفعل ذلك كل ساعتين عندما أكون في التدريب”.

اللحم أهم طعام لأقوى رجل في العالم

يرى شو أن اللحم هو من أفضل المغذيات التي يتناولها، ويقول: “في رأيي، بالنسبة للرياضي القوي فإن اللحوم الحمراء تقدم دائمًا أفضل مكافأة”.

المرة الوحيدة التي لا يكون فيها اللحم هو نجم وجبته هو الإفطار، إذ عادة ما يكون الإفطار ثماني بيضات مخفوقة مع كوبين من الأرز وعصير البرتقال الممزوج بالسبانخ، أما باقي اليوم فهو مخصص للحوم.

بالنسبة لبعض وجباته، يضيف شو تفاح Honeycrisp والتوت الأسود والتوت الأزرق، فضلا عن أنه يوفر دائمًا “طن من الأرز وأحيانًا يكون لديه سلطة السبانخ”.

وفقا للموقع، يعتمد شو أيضًا على المخفوقات أثناء التدريب حيث يجد صعوبة في المضغ بالقدر الذي يحتاج إليه، إذ يأكل 6 وجبات كاملة بالإضافة إلى مخفوق ومكملات مختلفة أثناء التدريب.

ويقول: “بالنسبة لي، كان الأكل هو الجزء الأصعب من كل شيء، لقد استمتعت بالمشي إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم والتدريب أيضا، لكن هذا جزء قصير من يومي بينما كان تناول الطعام يبدأ منذ استيقظ في الصباح حتى أنام في الليل”.

“كعكة الجبن” وحلويات ميني تشيز كيك هي الأطعمة التي يغش شو ويأكلها بين الحين والآخر، ويقول: “عرفت من اختصاصي التغذية أنه بين الحين والآخر يمكن أن أكل طعامي المفضل حيث أستمتع بتناول 4 قطع من كعكة الجبن في كل مرة”.