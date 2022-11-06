لهذا السبب.. “الغذاء والدواء” تحذر من استخدام الـ “باراسيتامول” للأطفال

حذرت هيئة الغذاء والدواء من استخدام الـ “باراسيتامول” مع دواء آخر يحمل المادة نفسها، وذلك لتفادي إعطاء جرعة زائدة للطفل.
وأوضحت الغذاء والدواء ، في إنفوجرافيك على حسابها، أنه قد يعرّض الطفل لمشكلات ، حال تقديم جرعة باراسيتامول له مع أدوية الزكام والبرد، ومضادات الحساسية والسعال .
وحددت طرق التأكّد من وجود مادة الباراسيتامول في تلك الأدوية من خلال قراءة جدول مكونات الدواء، وسؤال الطبيب أو الصيدلي عن مكوناته، مع إمكانية وجود عبارة على علبة الدواء تفيد باحتوائه على الباراسيتامول.
وأشارت إلى أنه بالإمكان حساب الجرعة المناسبة لطفلك باستخدام الحاسبة من خلال الرابط: