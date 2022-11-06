لهذا السبب.. “الغذاء والدواء” تحذر من استخدام الـ “باراسيتامول” للأطفال

وأوضحت الغذاء والدواء ، في إنفوجرافيك على حسابها، أنه قد يعرّض الطفل لمشكلات ، حال تقديم جرعة باراسيتامول له مع أدوية الزكام والبرد، ومضادات الحساسية والسعال .