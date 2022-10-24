لهذا السبب.. “حساب المواطن” يدعو المُستفيدين لمراجعة أيقونة “إضافة المرفقات”

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دعا برنامج “حساب المواطن”، المُستفيدين الجدد وغير المُكتملة طلباتهم من يطلب منهم تحديث البيانات إلى مراجعة أيقونة “إدارة المرفقات” في الحسابات الخاصة بهم لمعرفة المستندات المطلوب إرفاقها من قبلهم.

وأوضح البرنامج، أنه حسب كل حالة يتم طلب المستندات في حال الحاجة لها عبر أيقونة “إدارة المرفقات”، مشيراً إلى أنه يتم طلب مستندات إثبات الاستقلالية في حال كان المُستفيد “فرد مُستقل” ولا يوجد لديه تابعون.

ونوه إلى أنه في حال وجود عقد إيجار موحد يمكن التوجه إلى أيقونة “إدارة المرفقات” واختيار نوع المرفق “عقد إيجار موحد”، ثم الضغط على أيقونة “حفظ” من أجل التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة “إيجار” دون الحاجة لإرفاقه.