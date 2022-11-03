لهذا السبب.. عدم انضمام صالح الشهري للتدريبات الجماعية مع المنتخب الوطني

واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الخميس تدريباته في معسكره المقام حاليًا في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.

ويستعد “الأخضر” لخوض وديته الرابعة في المرحلة الثالثة أمام منتخب آيسلندا يوم الأحد القادم على استاد محمد بن زايد – أبوظبي.

ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملعب قصر الإمارات” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير قبل أن يجري مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، واصل اللاعب “صالح الشهري” تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي. ويواصل”الأخضر” يوم غدٍ الجمعة استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية على “ملعب قصر الامارات”.