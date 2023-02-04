لهذا السبب.. لن توضع صورة تشارلز على عملة أستراليا

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أعلن البنك المركزي البريطاني أن صور ملوك بريطانيا ستختفي من الأوراق النقدية في أستراليا، ما يعني أن إليزابيث الثانية ستكون آخر ملوك بريطانيا على العملات الأسترالية.

ويعني القرار عدم وضع صورة الملك تشارلز الثالث على العملة الورقية التي لن تحمل تدريجياً صورة أي عاهل بريطاني، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» الإخباري.

وقال البنك إن قراره مدعوم من حكومة حزب العمال (يسار الوسط) التي يقودها أنتوني ألبانيز وتفضّل انتقالاً محتملاً إلى جمهورية أسترالية.

وأكد البنك الاحتياطي الأسترالي أنه ستتم استشارة السكان الأصليين بشأن تصميم جديد يكرم ثقافة الأستراليين الأوائل وتاريخهم، موضحاً أن تصميم وطباعة الورقة النقدية الجديدة سيستغرق سنوات.

وأستراليا عضو في الكومونولث، ويرأس دولتها رسمياً الملك تشارلز الثالث يمثله حاكم عام