لهذه الأسباب.. الولايات المتحدة ترفض توريد دبابات أبرامز لأوكرانيا

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كشفت مصادر مطلعة، نقلا عن وزارة الدفاع الأمركية “البنتاجون”، أن الولايات المتحدة ترفض تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز بسبب تكاليف صيانتها وتشغيلها.

وأضافت المصادر أن واشنطن ترفض توريد أبرامز لأوكرانيا بسبب تكلفة الصيانة والتشغيل العالية والتي لا تستطيع واشنطن العمل عليها حالياً”.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا للمصدر، سيكون من الصعب “تنفيذ البرنامج التدريبي للجنود الأوكرانيين على أبرامز في وقت قصير قبل الربيع”، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

3 دول تتعهد بدعم كييف

وفي وقت سابق، تعهدت ثلاث دول أوروبية، اليوم الخميس، بدعم الجيش الأوكراني بالسلاح المتطور لمواجهة آلة الحرب الروسية دون قيود أو شروط.

وتفصيلاً، أعلنت بريطانيا والسويد والدنمارك، اليوم، بدعم أوكرانيا بعدد من الأسلحة المتطورة، التي تطالب بها كييف منذ أشهر عدة.

وأعلنت السلطات السويدية تزويد أوكرانيا بمدافع “آرتشر” طويلة المدى المتنقلة والحديثة، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء أولف كريسترسون.

وسترسل السويد التي تخلت منذ بدء الحرب الأوكرانية عن عقيدتها عدم تسليم أسلحة إلى دولة تشهد حربا، أيضا 50 دبابة قتالية لسلاح المشاة من طراز سي في-90 فضلا عن صواريخ مضادة للدروع محمولة من طراز “ان لو” على ما أكدت الحكومة.

وقال رئيس الوزراء السويدي أن “الدعم العسكري حاسم لأنه يغير هوية من تكون له المبادرة في الشتاء” على جبهة أوكرانيا.

ويزيد مدى نظام “آرتشر” المدفعي عن 30 كيلومترا وقد يتجاوز 50 كيلومترا مع قذائف متطورة وينتجه فرع سويدي لشركة “بي إيه إي سيستيمز”.

وهو قادر عند تثبيته على شاحنة على إطلاق صواريخ عدة في غضون عشرات الثواني ومن ثم تغيير موقعه فورا مما يصعب تدميره من جانب الطرف الآخر.

بريطاني ودنماركي تدعمان كييف

كذلك أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس في إستونيا أن المملكة المتحدة سترسل إلى أوكرانيا 600 صاروخ إضافي طراز بريمستون لمساعدتها في مواجهة الاجتياح الروسي.

وقال خلال زيارته قاعدة تابا العسكرية في إستونيا: “اليوم، يمكنني القول إننا سنرسل أيضا 600 صاروخ بريمستون إضافي إلى مسرح العمليات، الأمر البالغ الأهمية لمساعدة أوكرانيا في السيطرة على ميدان القتال”، كما أعلن وزير الدفاع الدنماركي إرسال مدافع قيصر فرنسية الصنع إلى أوكرانيا.

وتأتي هذه التطورات، فيما تكثف الدول الغربية إعلاناتها حول إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا لوضع حد للزحف الروسي داخل الأراضي الأوكرانية.