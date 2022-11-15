لهذه الأسباب.. مونديال قطر استثنائي

مونديال قطر نسخة استثنائية، بات الجميع يتسائل لماذا تٌعد النسخة الـ 22 هي الأميز في كأس العالم، حيث من المقرر أن ينطلق الحدث العالمي خلال أيام لتكون المرة الأولى في التاريخ التي تقام البطولة في الشرق الأوسط والثانية في آسيا.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أنه يشعر بالفخر والسعادة من الآن حتى اللحظة، التي سيرى العالم أننا في قطر كما وعدنا، سنقدم نسخة مونديالية استثنائية في وطننا العربي”.

أسباب تجعل مونديال قطر استثنائي

يعتبر مونديال قطر 2022 استثنائي، لعدة أسباب أبرزها على النحو التالي:

1_مونديال عربي، مونديال قطر يٌقام للمرة الأولى في بلد عربي وشرق أوسطي

2_التوقيت، أول بطولة تقام في الشتاء بدلًا من الصيف حيث سيكون الطقس مثاليًا

3_النسخة الأخيرة، أخر نسخة سيكون بها 32 منتخبًا إذا سيرتفع العدد مستقبلًا إلى 48 منتخبًا

4_الأكثر تقاربًا، المشجع بامكانه حضور أكبر عدد من المباريات في يومًا واحد

5_ملاعب مستدامة، أول بطولة خالية من الكربونبملاعب مكيفة قابلة للتفكيك

6_مدن صحية، أول دولة في العالم تستضيف المونديال وجميع مدنها صحية

7_تقنية جديدة، تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي، وزيادة عدد التبديلات إلى 5