لولا دا سيلفا.. من ملمع للأحذية وعامل في مصنع سيارات إلى كرسي رئاسة البرازيل (فيديو)

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لولا دا سيلفا.. اسم تصدر البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنت وسائل الإعلام المحلية فوزه برئاسة البرازيل.

ويعرف عن الرئيس الحالي للبرازيل، أنه كان يعمل كملمع للأحذية، وعاش في فقر شديد، واتهم بالفساد وحكم عليه بالسجن 12 عاماً، ومع ذلك جلس على كرسي الرئاسة ثلاث مرات.

حياة صعبة لـ لولا دا سيلفا

ويعاني لولا دا سيلفا من مرض السرطان، إلا أن ذلك لم يمنعه من الترشح في انتخابات الرئاسة، والفوز بها، إذ حقق في فترة الأولى نجاحات عده، وكان برنامجه الداعم للفقراء أثرا في حب شعبه له.

لولا دا سيلفا رئسا للبرازيل

وحصل “لولا” على 50.8% من الأصوات مقابل 49.2% لبولسونارو بعد فرز 99.1% من أجهزة التصويت، وهو ما وصفته المحكمة العليا للانتخابات بأنه كافٍ “لتحديد نتائج السباق حسابيًّا”.

وكان الناخبون البرازيليون قد أدلوا بأصواتهم في وقت سابق يوم أمس الأحد في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي جمعت بين لولا دا سيلفا وبولسونارو.

وتعهد الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا بتوحيد بلاده؛ داعيًا إلى التعاون الدولي للحفاظ على غابات الأمازون المطيرة، وقال إنه سيسعى إلى التوصل لتجارة عالمية عادلة.