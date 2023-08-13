“لونا” المدمرة.. من ألمانيا للجيش الأوكراني في هذا التاريخ

وأضافت الصحيفة أن “حزمة الطائرات المسيرة” تتكون من محطة تحكم أرضية تضم عدة طائرات مسيرة، وجهاز إطلاق، وشاحنات عسكرية.

وأشارت إلى أن منظومة الطائرات المسيرة يمكن استخدامها كنظام للاستطلاع.

وأوكرانيا في حاجة ماسة لتعزيز ترسانتها من الأسلحة‭ ‬سواء الطائرات المسيرة أو الذخائر أو الدبابات في الوقت الذي تكافح فيه لصد القوات الروسية.