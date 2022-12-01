لويس سواريز: لست مضطرا للاعتذار عن لمسة يدي ضد غانا في 2010

أكد المهاجم الأوروجواي لويس سوايرز أنه غير مضطر للاعتذار عن لمسة اليد التي حرمت منتخب غانا من هدف مؤكد في الدور ربع النهائي ومنعها من التأهل إلى دور نصف نهائي ببطولة كأس العالم 2010 التي أقيمت في جنوب أفريقيا.

وطُرد لاعب منتخب أوروجواي الدولي لويس سوايرز في تلك المباراة بعد لمس الكرة في المرمى لمنعها من الوصول إلى الشباك.

ويستعد منتخب أوروجواي لملاقاة المنتخب الغاني في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

ويسعى المنتتخب الأوروجواي لتحقيق الفوز للدور المقبل لحسم بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثامنة، حيث يحتل المنتخب البرتغالي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثاني المنتخب الغاني برصيد 3 نقاط، وفي المركزين الثالث والرابع المنتخب الكوري والمنتخب الأوروجواي.

وحصلت غانا على ركلة جزاء، لكن أسامواه جيان ارتطمت بالعارضة من ركلة جزاء ، وتأهلت أوروجواي إلى الدور نصف النهائي بعد ركلات الترجيح.

وقال سواريز في المرتمر الصحفي قبل مباراة غانا وأوروجواي المنتظرة غد الجمعة، أنه لست مضطرا للاعتذار عن ذلك، كما أن لاعب غانا [جيان] هو الذي أضاع ركلة الجزاء بعد لمسة يدي.

وتابع: ” إذا قمت بمعالجة، أو تلقيت بطاقة حمراء، أو أصبت لاعبًا ، فربما كنت سأعتذر ، لكن ليس عن لمسة اليد، لم يكن خطأي. لم تكن مسؤوليتي أن أتحمل العقوبة”.

حكيم زياش يسجل أسرع هدف عربي في تاريخ كأس العالم