“ليالي الدرعية” تجذب عدد كبير من عشاق الفن والتسوق وتذوق المأكولات المتنوعة

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جذبت “ليالي الدرعية” في أولى لياليها، عدد كبير من الزوار من عشاق الطرب والموسيقى والفنون وتذوق المأكولات المتنوعة وتجارب التسوق الراقية، وذلك في قلب الدرعية التاريخية، وفي أجواء شتوية تتميز بالفخامة، ضمن فعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية.

واستمتع الحضور أمس الأحد، في “ليالي الدرعية” بتجربة استثنائية متكاملة وفريدة من نوعها، حيث وفرت لهم متعة تذوق أشهى المأكولات والمشروبات في عدد كبير من المطاعم والمقاهي الراقية، وعربات الأطعمة والمشروبات المحلية، فيما يشتمل حجز المطاعم على الدخول للاستمتاع بفعاليات ليالي الدرعية، إلى جانب إتاحة الفرصة للزوار للتسوق في أشهر المحلات التجارية.

وتقدم “ليالي الدرعية” التي ستستمر فعالياتها من 1 يناير الجاري حتى 22 فبراير المقبل، مجموعة واسعة من الأنشطة التي تناسب مختلف الفئات والأعمار، حيث تتيح للجمهور الاستمتاع بباقة من العروض الفنية، والموسيقى الحية لنجوم الغناء العربي، ضمن “جلسات ليالي الدرعيّة”.

ويتيح موسم الدرعية 2022 للزوار من داخل المملكة وخارجها حجز تذاكر “ليالي الدرعية” عبر الموقع الرسمي https://diriyahseason.sa/ar، حيث ستبدأ الفعاليات يومياً من الساعة 5 عصراً حتى الثانية صباحاً، ومن الساعة الرابعة عصراً حتى الثانية بعد منتصف الليل يومي الجمعة والسبت، كما سيتم استقبال الزوار يومي 27 و28 يناير المقبل بالتزامن مع إقامة بطولة سباق “إي بي بي إي فورمولا إي درعية إي بري”، من 11:00 مساءً إلى 4:00 صباحاً.