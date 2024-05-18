ليبيا.. اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة متنافسة بمدينة الزاوية

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اندلعت اشتباكات عنيفة، منذ فجر اليوم السبت، بين المجموعات المسلحة بمدينة الزاوية الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس، أدت إلى توقيف الدراسة وتسبّبت في ترويع السكان.

وقالت مصادر محلية، إن المواجهات اندلعت بين ميليشيا “الإسناد الأولى” التابعة لمحمد بحرون الملقب بـ”الفار”، و”جهاز دعم الاستقرار” بالزاوية بقيادة حسن بوزريبة، بسبب اعتقال عناصر تابعين للفار.

وسمع على نطاق واسع دوي انفجارات وأصوات إطلاق الرصاص وقنابل يدوية، وسط أنباء عن سقوط جرحى بين المدنيين جراء سقوط قذائف عشوائية على الأحياء السكنية، في حين تتواصل المحاولات لإنهاء هذا النزاع.

وفي هذا السياق، ناشد الهلال الأحمر فرع الزاوية، الأطراف المتنازعة بالمدينة الدخول في هدنة إنسانية مؤقتة، وذلك بهدف إخراج العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات، مشدداً على أن المتطوعين والمسعفين والأطباء ليسوا عرضة للاستهداف، داعيا المتنازعين إلى تسهيل مهمة دخول فريق الطوارئ.

وفي الأثناء، أعلن اتحاد طلبة جامعة الزاوية تعليق الدراسة، اليوم السبت، بسبب التوترات والاشتباكات القريبة من الجامعة.

وجاءت هذه الاشتباكات بعد ساعات من خروج مظاهرات شعبية أمام مديرية الأمن بالمدينة، للاحتجاج على تردي الوضع الأمني وللتنديد بتنامي ظاهرة جرائم القتل وضعف الأجهزة الأمنية الرسمية وبغياب أي دور للحكومة مقابل تغوّل الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون وسيطرتها على كل المرافق.

ويقدم هذا التوتر الأمني دليلا واضحا على عجز السلطات في ليبيا على كبح جماح وكسر شوكة الميليشيات المسلحة التي تعتبر الأطراف الفاعلة والرئيسية في العنف المتصاعد بالبلاد، كما يظهر إلى حد كبير فشلها في إصلاح قطاع الأمن.